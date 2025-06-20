Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа пытается убедить всех в своей будущей победе над Александром Усиком. "Динамит" уверен, что одолеет украинского чемпиона, пишет 24 Канал со ссылкой на FTTV Boxing.

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Дюбуа уже в мыслях отправил Усика в нокаут

Британский боксер не только прогнозирует свою победу в реванше, но и вообще поговаривает, что отправит украинца в жесткий нокаут.

Я создан для того, чтобы победить Усика. Для него все закончится жестким нокаутом,

– заявил Дюбуа.

Напомним. Первый бой закончился техническим нокаутом в девятом раунде от Усика. Также по ходу пятого раунда Дюбуа пробил ниже пояса Александра и отправил боксера из Украины на канвас ринга. После восстановления украинец нанес поражение "Динамиту". Их встреча проходила в августе 2023-го года в польском городе Вроцлав.

Отметим, что перед реваншем Дюбуа называют андердогом противостояния. На данный статус уже отреагировал промоутер британца Фрэнк Уоррен. Он не волнуется из-за сделанных прогнозов и отмечает, что его клиент привык к статусу андердога.

В то же время Усик не делает таких громких заявлений о своей победе, как Дюбуа. Зато украинец обратился к Даниэлю с просьбой быть осторожнее в тренировочном лагере, чтобы не сорвать бой возможной травмой.