Украинский чемпион мира обратился в своем интервью к Даниэлю Дюбуа. Александр Усик оставил месседж по подготовке "Динамита" к реваншу, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Усик попросил Дюбуа быть осторожным

Усик попросил британца быть осторожным в тренировочном лагере, чтобы не получить травмы накануне боя.

Даниэль, я тебя прошу, будь осторожным в своей подготовке и в своих спаррингах. Удачи, мой друг,

– сказал Усик.

Напомним. Дюбуа должен был выйти в ринг в феврале 2025-го года в противостоянии против Джозефа Паркера. Однако тогда в саудовском Эр-Рияде "Динамит" на ринг так и не вышел. Его подкосила болезнь. В последний момент соперником Паркера стал Мартин Баколе, который был разбит уже во втором раунде боя против новозеландца.

Поэтому последний раз Дюбуа проводил официальный бой еще в сентябре прошлого года, когда нокаутировал своего звездного земляка Энтони Джошуа. Это была третья подряд победа Даниэля после поражения техническим нокаутом в 9-м раунде от Усика (в августе 2023-го).

Отметим, что для Дюбуа реванш против Усика станет 25-м в профессионалах. В предыдущих встречах британец оформил 22 победы (21 – нокаутом) при 2-х поражениях. Зато Усик проведет свой 24-й бой на профи-ринге. Сейчас в активе Александра 23 подряд победные поединки (14 – нокаутом).