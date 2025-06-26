Король хевівейту старанно тренується перед боєм проти "Динаміта". Усик на своїй сторінці у соціальній мережі ТікТок показав фрагмент з підготовки до реваншу, повідомляє 24 канал.

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Усик готується до реваншу проти Дюбуа

Олександр Усик поділився кадрами з підготовки до реваншу проти Даніеля Дюбуа. Український чемпіон, який славиться своїм вмінням працювати ногами показав на відео, де тренує саме цю частину тіла.

Український чемпіон виконав декілька вправ, зокрема пересування на коротких дистанціях. Усі вони зосереджені на розвитку швидкості ніг Короля хевівейту.

Усик показав фрагмент з тренування: дивіться відео

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбувся у 2023 році. Тоді український чемпіон здолав британського боксера технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше повідомляли, що відомий тренер Шейн Макгіган зробив свій прогноз на реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.