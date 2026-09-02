"Врятуй його": відомий тренер звинуватив кут Ітауми у небезпечній помилці в бою з Хрговичем
Британський тренер Баррі Макгіган розкритикував рішення Бена Девісона під час поєдинку Мозеса Ітауми проти Філіпа Хрговича. На думку фахівця, наставник британського боксера діяв надто обережно та запізно відреагував на ситуацію в ринзі.
Колишній чемпіон світу вважає, що Девісону варто було значно раніше зупинити бій і викинути білий рушник, аби вберегти свого підопічного від серйозних травм. Свою думку Макгіган висловив в ефірі ютуб-каналу Seconds Out.
"Стояв там, як дурень": Макгіган не стримував емоцій
Макгіган обурений зволіканням Девісона, який занадто довго спостерігав за побиттям свого бійця в кутку замість того, щоб утрутитися раніше й уберегти підопічного від зайвих ударів.
Він стояв там, як дурень, і дивився на хлопця. Тобі не потрібно доводити свого бійця до приниження. Кинь цей ї****й рушник, коли він уже втомився. Вибачте за ненормативну лексику, але він мав зупинити це,
– заявив тренер.
За його словами, головним завданням тренера є захист здоров'я бійця, особливо коли той уже не здатен повноцінно захищатися.
Це твоя робота. Твоя робота – захищати свого бійця понад усе, бо ще два удари можуть коштувати йому життя. Коли твій боєць абсолютно виснажений, втомлений, його кидає з боку в бік – кинь цей клятий рушник. Не вагайся, просто кинь його. Врятуй його, щоб він міг повернутися. Ось що треба було робити,
– сказав він.
Драматична розв'язка у Лондоні
Нагадаємо, що 29 серпня на арені The O2 в Лондоні відбувся бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі. Хорват Хргович переміг Ітауму технічним нокаутом у 9-му раунді.
Рефері зупинив поєдинок за секунду до того, як куток британця все ж наважився викинути рушник. На той момент Девісон уже тривалий час просто тримав його в руках.
Наслідки запізнілого рішення виявилися важкими: для Ітауми це стала перша поразка в кар'єрі, а після зупинки бою виснаженого боксера винесли з рингу на ношах.
Попри те, що Мозес уже вимагає негайного реваншу, його промоутер Френк Воррен заявив, що спершу спортсмену необхідне тривале відновлення.