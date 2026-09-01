В інтерв'ю talkSPORT промоутер британця Френк Воррен розповів про плани свого підопічного. Водночас він стримано відреагував на бажання Ітауми негайно повернутися в ринг проти суперника, якому поступився.

Чи буде реванш поєдинку Ітаума – Хргович

Промоутер сказав, що подальші плани команда обговорюватиме разом із менеджером бійця, Френсісом Ворреном.

"Він каже мені: "Чи можемо ми влаштувати реванш?", що є цілком природною реакцією. Але я відповів йому: "Тобі зараз треба повністю відключитися від боксу, піти відпочити, провести час із родиною, перезарядити батарейки – і вже тоді ми знову візьмемося до роботи". Він довів, що належить до цього рівня. За умови, що він засвоїть уроки, він здатен на великі звершення. Проте я хотів би побачити його щонайменше в одному або двох поєдинках, перш ніж ми повернемося на цей рівень", – розповів Воррен.

Нагадаємо, що 29 серпня на O2 Arena в Лондоні Хргович переміг Ітауму технічним нокаутом у 9-му раунді, завоювавши вакантний титул IBF, який раніше звільнив Олександр Усик. Для молодого Ітауми ця поразка стала першою на профі-рингу, а сам бій завершився драматично: боксер не зміг самостійно залишити ринг через виснаження та травму ноги, його винесли на ношах.

Попри важкий фінал поєдинку, Ітауму вже підтримали легенди світового боксу. Усик зазначив, що цей бій є черговим нагадуванням про непередбачуваність боксу, а Володимир Кличко наголосив, що свого часу сам проходив крізь подібні важкі поразки і це лише частина шляху.