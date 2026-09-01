В интервью talkSPORT промоутер британца Фрэнк Уоррен рассказал о планах своего подопечного. Однако он сдержанно отреагировал на желание Итаумы немедленно вернуться на ринг против соперника, которому он уступил.

Будет ли реванш в поединке Итаума – Хргович

Промоутер сказал, что дальнейшие планы команда будет обсуждать вместе с менеджером бойца, Фрэнсисом Уорреном.

Он говорит мне: "Можем ли мы устроить реванш?", что является вполне естественной реакцией. Но я ответил ему: "Тебе сейчас нужно полностью отключиться от бокса, уехать отдохнуть, провести время с семьей, перезарядить батарейки – и уже тогда мы снова приступим к работе". Он доказал, что принадлежит к этому уровню. При условии, что он извлечет уроки, он способен на большие свершения. Однако я хотел бы увидеть его как минимум в одном или двух поединках, прежде чем мы вернемся на этот уровень, – рассказал Уоррен.

Напомним, что 29 августа на O2 Arena в Лондоне Хргович победил Итауму техническим нокаутом в 9-м раунде, завоевав вакантный титул IBF, который ранее уволил Александр Усик. Для молодого Итаумы это поражение стало первым на профессиональном ринге, а сам бой завершился драматично: боксер не смог самостоятельно покинуть ринг из-за истощения и травмы ноги, его вынесли на носилках.

Несмотря на тяжелый финал поединка, Итауму уже поддержали легенды мирового бокса. Усик отметил, что этот бой является очередным напоминанием о непредсказуемости бокса, а Владимир Кличко подчеркнул, что в свое время сам переживал подобные тяжелые поражения и это лишь часть пути.