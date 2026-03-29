Непереможний нокаутер викликає на бій Усика після яскравої перемоги

Мозес Ітаума 28 березня впевнено переміг досвідченого американця Джермейна Франкліна. Британець нокаутував опонента, після чого заявив про бажання зустрітися з Олександром Усиком.

Ітаума завершив бій проти Франкліна вже в 5 раунді, а відтак черговий його суперник не зміг пройти всю дистанцію поєдинку. У коментарі DAZN спортсмен розповів про плани на наступний бій.

Що Ітаума сказав про наступний бій?

Спершу Ітаума згадав про 33-річного хорвата Філіпа Хрговича, який, за даними BoxRec, програв тільки один бій на профі-рингу та здобув 19 перемог.

"Я б хотів бій проти Хрговича, але, очевидно, він робить свою справу", – заявив 21-річний британець.

Після цього Мозес згадав про об'єднаного чемпіона у надважкій вазі – Усика. Наразі чемпіон з України утримує титули WBC, WBA та IBF. Спортсмен сказав, що не відмовився б від протистояння з українцем.

Я теж хотів би Усика. Я б не відмовився від цього бою. Я не суперзірка, а просто дитина, яка намагається втілити свої мрії,

– заявив Ітаума.

Зверніть увагу. Для Ітауми бій проти Франкліна був тільки 14-й у професійній кар'єрі. Британець виграв усі поєдинки й при цьому жоден з них не тривав понад 6 раундів.

Чи реальний бій Усика проти Ітауми?

У наступному поєдинку Усик вже 23 травня у Гізі захищатиме титул WBC проти Ріко Верховена з Нідерландів. Нещодавно українець виключив можливість поєдинку проти Ітауми.

Чемпіон пояснив, що не хоче зламати кар'єру перспективного британця. У відповідь Мозес висловив сумнів у тому, що Усик зможе його зламати.

Зокрема, Мозес пригадав, що за один раунд нокаутував Ділліана Вайта та поставив під питання, чи зміг би українець це зробити. Ба більше, Ітаума звинуватив Усика у "зловживанні владою" через відмову від поєдинку з ним. Спортсмен вважає, що українець уникає обов'язкових захистів титулів.

Що про бій каже експромоутер Усика?

Промоутер Олександр Красюк у коментарі ютуб-каналу "ТАЙК МАЙСОН" сказав, що бій Усика з Ітаумою має комерційний інтерес для британського ринку, але Мозес поки що не має великих досягнень, які б сприяли цьому протистоянню.

"Зараз розкручувати бій Ітаума – Усик означає переконувати публіку, що це цікаво. Інтрига могла б бути більшою, якби суперник мав вагомі досягнення. Адже Усик – не просто чемпіон, а видатна зірка, і ставлення до нього має бути відповідне", – зазначив він.