Українець провалив допінг-тест та був дискваліфікований на чотири роки. У крові Пасича знайшли заборонену речовину, повідомляє 24 канал із посиланням на insadethegames.

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Що відомо про допінг-тест

За наявною інформацією, 30 вересня 2022 року Іван Пасич склав позитивний тест на допінг. У крові українського бійця знайшли заборонений мельдоній, який вважається гормональним та метаболічним модулятором S4.

Пасича відсторонили від усіх змагань на чотири роки. Бан українського бійця ММА розпочався 20 травня та діятиме до 21 травня 2029 року.

До слова. Усі нагороди, які Іван здобув з 30 вересня 2022 року були анульовані. Таким чином Пасич залишиться без "золота" чемпіонату Європи 2022, а також срібної медалі континентальної першості 2021 року серед юніорів.

Команда Івана Пасича може оскаржити рішення. Для цього стороні українського спортсмена потрібно звернутись до апеляційного відділу Спортивного арбітражного суду.