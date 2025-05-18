Український боксер знищив суперника нокаутом у першому раунді: вогняне відео

У суботу, 17 травня, у ТРЦ Cosmo Multimall у Києві відбувся благодійний вечір боксу, який організувала промоутерська компанія Spartabox Faniian Promotions. У рамках шоу Олександр Івков провів бій проти Анвара Турапова із Узбекистану.

Прихильники боксу не встигли навіть сконцентрувати свою увагу на поєдинку, як бій було завершено. Олександр Івков не дав жодних шансів представнику Узбекистану, пише 24 Канал.

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Впевнена перемога українця

Вже у першому раунді українець відправив суперника у нокаут. Івков затиснув Анвара Турапова у кут та сколихнув опонента потужними ударами, після яких він опинився на канвасі.

Відео нокауту

Хто такий Олександр Івков