Це був другий бій Аллена проти Фішера за останні два роки. Вперше боксери зійшлись в андеркарді реваншу Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі (21 грудня 2024 року), пише 24 Канал.

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Аллен взяв реванш у Фішера

Тоді Фішер здобув перемогу за роздільним рішенням суддів, хоча у 5-му раунді побував у нокдауні.

Тепер настав час реваншу для Аллена, із чим він прекрасно впорався. Девід знову відправив Фішера у нокдаун у 5-му раунді. Цього разу Джонні підвівся, але не зміг дати відсіч, пропускаючи один за одним потужні удари суперника.

Після чергових сильних комбінацій від Аллена Фішер вдруге побував на канвасі. Після чого команда Фішера вже вирішила припинити безжальне побиття їх підопічного, викинувши білий рушник. Це сигналізувало про дострокове припинення бою та перемогу Аллена. Після другого нокдауну Фішер не одразу підійнявся на ноги.

Відео нокауту у бою Аллен – Фішер

AND IT'S OVER!



Dave Allen stops Johnny Fisher in the fifth round! #FisherAllen2 | @DAZNBoxing pic.twitter.com/wI5F8O9zYV — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) May 17, 2025

Девід Аллен здобув свою 24-ту перемогу (19 – нокаутом) при 7-ми поразках та двох мирових у 33-х боях.

Нагадаємо, що Аллен вийшов на зважування в оригінальних трусах та переважив свого суперника майже на 10 кілограмів.