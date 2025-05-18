Это был второй бой Аллена против Фишера за последние два года. Впервые боксеры сошлись в андеркарде реванша Александра Усика против Тайсона Фьюри (21 декабря 2024 года), пишет 24 Канал.

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Аллен взял реванш у Фишера

Тогда Фишер одержал победу по раздельному решению судей, хотя в 5-м раунде побывал в нокдауне.

Теперь настало время реванша для Аллена, с чем он прекрасно справился. Дэвид снова отправил Фишера в нокдаун в 5-м раунде. На этот раз Джонни поднялся, но не смог дать отпор, пропуская один за другим мощные удары соперника.

После очередных сильных комбинаций от Аллена Фишер во второй раз побывал на канвасе. После чего команда Фишера уже решила прекратить безжалостное избиение их подопечного, выбросив белое полотенце. Это сигнализировало о досрочном прекращении боя и победе Аллена. После второго нокдауна Фишер не сразу поднялся на ноги.

Видео нокаута в бою Аллен – Фишер

Дэвид Аллен одержал свою 24-ю победу (19 – нокаутом) при 7-ми поражениях и двух мировых в 33-х боях.

Напомним, что Аллен вышел на взвешивание в оригинальных трусах и перевесил своего соперника почти на 10 килограммов.