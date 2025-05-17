Напередодні боксери взяли участь у традиційній церемонії зважування. Девід Аллен значно переважив свого майбутнього суперника.

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Незвичний вибір трусів від Аллена

Вага 33-річного британця склала 120,2 кілограма. Натомість позначка у 111,4 кілограма зупинилась у Джонні Фішера.

Однак не самі цифри на вагах привернули увагу уболівальників боксу. Аллен прийшов на зважування у незвичних трусах. На них були його власні зображення, що неабияк розвеселило учасників офіційної процедури, пише 24 Канал.



Оригінальні труси Девіда Аллена на зважуванні / Фото Getty Images

Відзначимо, що Аллен та Фішер вже не вперше зійдуться у ринзі. Їх перша битва відбулась у рамках андеркарду реваншу Усик – Ф'юрі (21 грудня 2024 року). Боксери пройшли повну дистанцію у вигляді 10 раундів. Фішер здобув перемогу за роздільним рішенням суддів: 94-95, 96-93 та 94-95.

Це була 7-ма поразка для Аллена у 32-х боях, у яких він здобув 23 перемоги (18 – нокаутом) при 2-х мирових. Натомість Джонні Фішер оформив 13 поспіль перемог (11 – нокаутом).