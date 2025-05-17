Боксер із Вінниці розділить ринг із американцем Майклом Фоксом. Вечір боксу Hollywood Night Pass відбудеться у каліфорнійському Коммерсі (США).

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Кому кинув виклик Богачук

Сергій Богачук акцентує свою увагу не лише на найближчому бою, а й думає вже про майбутнє. Український боксер хоче вийти у ринг проти непереможного російського чемпіона світу за версією IBF Бахрама Муртазалієва, інформує 24 Канал із посиланням на The Ring.

Я також хотів би побитися з Бахрамом. Сподіваюся, що цей бій відбудеться. Я хочу цей поєдинок. Він хороший суперник. Це важливий бій для мене. Сподіваюся, мій промоутер зможе організувати його цього року. Думаю, це буде справжня війна – дуже цікавий і небезпечний бій,

– заявив Богачук.

Нагадаємо, що два місяці тому відомий промоутер Том Леффлер розповідав, що хоче організувати битву українця Богачука та росіянина Муртазалієва.

Довідка. За спиною Бахрама Муртазалієва 23 переможні бої (17 – нокаутом). Натомість Сергій Богачук провів у професіоналах 27 поєдинків, у яких він здобув 25 перемог (24 – нокаутом), зазнавши 2-х фіаско.

До слова, востаннє Богачук виходив у ринг у грудні минулого року, коли побився в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі. Тоді Сергій нокаутував у 6-му раунді британця Ішмаеля Девіса в Ер-Ріяді.