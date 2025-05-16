Девід Бенавідес тверезо мислить про свої шанси розділити ринг із Олександром Усиком. Американський боксер знає, що спершу йому потрібно провести поєдинки проти топових суперників у напівважкій вазі, пише 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

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Бенавідес про гіпотетичний бій із Усиком

Чемпіон світу прогнозує, що його битва із непереможним українцем може відбутись не раніше через 5-6 років.

Мені спочатку доведеться зіткнутися з монстрами у своїй ваговій категорії. Усик? Не думаю, що маю достатньо досвіду, щоб протистояти йому, тому цей бій поки не відбудеться. Я з вами чесний на всі 100%. Але ніколи не кажи ніколи, можливо, в майбутньому, можливо, через 5 чи 6 років, але до того часу Усику буде за 40 або навіть більше. Я маю величезну повагу до Усика, і він найвеличніший усіх часів,

– сказав Бенавідес.

Такі слова є дещо нереальними. Адже Усик неодноразово запевняв, що у його великій кар'єрі залишилось провести лише два поєдинки. Перший із них Олександр проведе вже 19 липня 2025 року, коли на лондонському "Вемблі" проведе реванш із Даніелем Дюбуа.

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Нагадаємо, що Бенавідес у червні минулого року у 12-раундовому поєдинку переміг іншого українського боксера Олександра Гвоздика. Востаннє американський боєць виходив у ринг 1 лютого 2025 року, коли побився проти Девіда Моррела у Лас-Вегасі. Бенавідес здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів. Завдяки цій звитязі Бенавідус став обов'язковим претендентом на пояс у напівважкій вазі за версіями WBC та WBA.