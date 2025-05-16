Дэвид Бенавидес трезво мыслит о своих шансах разделить ринг с Александром Усиком. Американский боксер знает, что сначала ему нужно провести поединки против топовых соперников в полутяжелом весе, пишет 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

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Бенавидес о гипотетическом бое с Усиком

Чемпион мира прогнозирует, что его битва с непобедимым украинцем может состояться не раньше чем через 5-6 лет.

Мне сначала придется столкнуться с монстрами в своей весовой категории. Усик? Не думаю, что имею достаточно опыта, чтобы противостоять ему, поэтому этот бой пока не состоится. Я с вами честен на все 100%. Но никогда не говори никогда, возможно, в будущем, возможно, через 5 или 6 лет, но к тому времени Усику будет за 40 или даже больше. Я имею огромное уважение к Усику, и он величайший всех времен,

– сказал Бенавидес.

Такие слова являются несколько нереальными. Ведь Усик неоднократно уверял, что в его большой карьере осталось провести только два поединка. Первый из них Александр проведет уже 19 июля 2025 года, когда на лондонском "Уэмбли" проведет реванш с Даниэлем Дюбуа.

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Напомним, что Бенавидес в июне прошлого года в 12-раундовом поединке победил другого украинского боксера Александра Гвоздика. Последний раз американский боец выходил в ринг 1 февраля 2025 года, когда подрался против Дэвида Моррела в Лас-Вегасе. Бенавидес одержал победу по единогласному решению судей. Благодаря этой победе Бенавидес стал обязательным претендентом на пояс в полутяжелом весе по версиям WBC и WBA.