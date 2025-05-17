Боксер из Винницы разделит ринг с американцем Майклом Фоксом. Вечер бокса Hollywood Night Pass состоится в калифорнийском Коммерсе (США).

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Кому бросил вызов Богачук

Сергей Богачук акцентирует свое внимание не только на ближайшем бою, но и думает уже о будущем. Украинский боксер хочет выйти в ринг против непобедимого российского чемпиона мира по версии IBF Бахрама Муртазалиева, информирует 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Я также хотел бы подраться с Бахрамом. Надеюсь, что этот бой состоится. Я хочу этот поединок. Он хороший соперник. Это важный бой для меня. Надеюсь, мой промоутер сможет организовать его в этом году. Думаю, это будет настоящая война – очень интересный и опасный бой,

– заявил Богачук.

Напомним, что два месяца назад известный промоутер Том Леффлер рассказывал, что хочет организовать битву украинца Богачука и россиянина Муртазалиева.

Справка. За спиной Бахрама Муртазалиева 23 победных боя (17 – нокаутом). Зато Сергей Богачук провел в профессионалах 27 поединков, в которых он одержал 25 побед (24 – нокаутом), потерпев 2-х фиаско.

К слову, последний раз Богачук выходил в ринг в декабре прошлого года, когда подрался в андеркарде реванша Усик – Фьюри. Тогда Сергей нокаутировал в 6-м раунде британца Ишмаэля Дэвиса в Эр-Рияде.