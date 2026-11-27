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Поєдинок пройде на арені Merkur Spiel-Arena та стане першим захистом повноцінного чемпіонського титулу для 34-річного німця. Детальніше про майбутній поєдинок, розповість 24 Канал.

Хто спробує відібрати титул у Кабаєла

Німець отримав статус повноправного чемпіона WBC у червні 2026 року після того, як Олександр Усик звільнив пояс.

Кабаєл здобув тимчасовий титул WBC у лютому 2025 року, нокаутувавши китайця Чжана Чжілея. У січні 2026-го він успішно захистив пояс у поєдинку проти Даміана Книби.

Його суперником стане 42-річний албанець Нельсон Хіса, який має бездоганний професійний рекорд – 25 перемог, 23 з яких здобуті нокаутом. Для представника Албанії це буде перша можливість поборотися за титул чемпіона світу. Символічно, що бій відбудеться саме в День незалежності Албанії.

Напередодні протистояння, 25 листопада, боксери провели традиційну дуель поглядів. Зустріч суперників минула без інцидентів.

Очікується, що вечір боксу збере понад 45 тисяч глядачів на трибунах Merkur Spiel-Arena.

Коли та де дивитися бій Кабаєл – Хіса

У суботу, 28 листопада, на арені Merkur Spiel-Arena в Дюссельдорфі (Німеччина) відбудеться бій, трансляція якого на DAZN розпочнеться о 20:00 за київським часом. Орієнтовний вихід головних бійців очікується близько 00:00 у ніч на 29 листопада за київським часом.

Обидва боксери підходять до чемпіонського протистояння без поразок на професійному рингу. Тож у Дюссельдорфі на глядачів чекає зустріч двох непереможених надважковаговиків, у якій Кабаєл спробує вперше захистити повноцінний пояс WBC, а Хіса – завоювати перший чемпіонський титул у своїй кар'єрі.