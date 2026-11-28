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Боксери змагатимуться за чемпіонський пояс, а перевагу віддають німецькому спортсмену. Які шанси суперників на перемогу та чого очікувати від протистояння, розповість 24 Канал.

Прогноз на бій Кабаєл – Хіса

Головним аргументом на користь Кабаєла є рівень суперників, з якими німець уже зустрічався на професійному рингу. Чемпіон здобув переконливі дострокові перемоги над такими відомими боксерами, як Чжан Чжілей, Френк Санчес, Арсланбек Махмудов та Даміан Книба.

Кабаєл підходить до поєдинку з рекордом 27 перемог без поразок, 19 із яких здобув нокаутом. Для німецького боксера це буде перший захист повноцінного титулу WBC, який перейшов до нього після того, як Олександр Усик звільнив чемпіонський пояс.

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Хіса також не знає поразок у професійному боксі. На його рахунку 25 перемог, з яких 23 – нокаутом. Водночас 42-річний албанець має значно менше досвіду протистоянь із боксерами світового рівня. Він розпочав професійну кар'єру лише у 37 років, тому майбутній поєдинок стане для нього найсерйознішим випробуванням у кар'єрі.

Важливим чинником може стати й підтримка трибун. Бій відбудеться на футбольній арені Merkur Spiel-Arena в Дюссельдорфі, де Кабаєл розраховуватиме на підтримку німецьких уболівальників. Водночас Хіса матиме додаткову мотивацію, адже поєдинок припадає на День незалежності Албанії, що може забезпечити йому підтримку албанської діаспори.

Хто переможе Кабаєл чи Хіса

За досвідом, рівнем суперників та останніх результатів перевага на боці чинного чемпіона. Кабаєл має більше аргументів для перемоги, особливо якщо зможе нав'язати супернику високий темп і використати свою перевагу в класі.

Хіса може створити небезпеку завдяки потужному удару та високому відсотку дострокових перемог. Проте йому доведеться довести, що він здатний конкурувати з представником світової еліти надважкої ваги.

Очікується, що Кабаєл контролюватиме перебіг поєдинку та матиме хороші шанси завершити його достроково.

Коли і де дивитися бій Кабаєл – Хіса

Бій Кабаєл – Хіса відбудеться в суботу, 28 листопада, на арені Merkur Spiel-Arena в Дюссельдорфі (Німеччина). Початок основного карду запланований на 20:00 за київським часом, а вихід головних учасників у ринг очікується близько опівночі, вже в ніч на 29 листопада.

Вболівальники в Україні зможуть переглянути поєдинок у прямому ефірі на стрімінговій платформі DAZN.