Альварес та Кроуфорд зійшлись у першій дуелі поглядів перед вогняною битвою

Сауль "Канело" Альварес дізнався ім'я свого наступного суперника. Вже восени поточного року мексиканський боксер таки зустрінеться у ринзі із зірковим Теренсом Кроуфордом.

Зіркові боксери зійдуться у мегафайті 12 вересня 2025 року. Бій за звання абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд прийме американський Лас-Вегас.

До теми Канело – Кроуфорд: з'явилась офіційна дата мегафайту року

Перша очна дуель

Таку офіційну інформацію повідомив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх одразу після переможного бою "Канело" із Вільямом Скаллом 4 травня.

Нагадаємо, що мексиканець впевнено здолав Скалла за одноголосним рішенням суддів. "Канело" повернув собі звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

Після оголошення про дату наступної зустрічі Альварес та Кроуфорд зійшлись у дебютній дуелі поглядів прямо на ринзі у саудівському Ер-Ріяді. Боксери встигли перекинутись декількома словами та були у чудовому настрої.

Відео дуелі поглядів Альварес – Кроуфорд

37-річний Теренс "Мисливець" Кроуфорд має за своєю спиною 41 переможний двобій (31 – нокаутом) та жодної поразки. Востаннє виходив у ринг на початку серпня минулого року, коли переміг Ісраїла Мадрімова.

Натомість Альварес здобув 63-тю перемогу у 67-ми поєдинках (39 – нокаутом) при 2-х поразках та стількох же мирових.