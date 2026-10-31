"Він на кілька рівнів вищий": непереможений боксер дав прогноз на бій Канело – Мбіллі

Чемпіон світу за версіями WBA та WBO Давід Бенавідес оцінив перспективи протистояння між Саулем Альваресом і Крістіаном Мбіллі. На думку непереможеного американця, Канело має всі шанси здобути впевнену перемогу над чинним чемпіоном WBC у другій середній вазі.

Він наголосив, що стиль Мбіллі є зручним для мексиканського боксера. Своєю думкою він поділився в інтерв'ю DAZN Boxing.

Бенавідес прогнозує легку перемогу Канело над Мбіллі в Ер-Ріяді

Поєдинок відбудеться в суботу, 31 жовтня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) в межах великого боксерського шоу під назвою "Мексика проти Світу".

Думаю, Канело легко пройде його. Він – чудовий боксер, який на кілька рівнів вищий за Мбіллі. Я не хочу зневажати Крістіана, але не вважаю, що він перебуває на рівні Канело. Мбіллі любить битися в ближньому бою, мінімізуючи техніку. Він відкритий для ударів у корпус та комбінацій,

– заявив Бенавідес.

Для Альвареса цей поєдинок стане першим виходом у ринг після поразки одноголосним рішенням суддів від Теренса Кроуфорда у вересні 2025 року, внаслідок якої мексиканець втратив статус абсолютного чемпіона.

Примітно, що до цього повернення Канело частково готувався у тренувальному таборі українського боксера Олександра Усика.

Натомість його суперник, непереможний французький боксер Мбіллі, спробує захистити свій пояс WBC.

Головне про трансляцію та час початку

Офіційним транслятором вечора боксу в усьому світі стане стрімінговий сервіс DAZN, який показуватиме поєдинки за системою Pay-Per-View (PPV).

Основний кард шоу розпочнеться 31 жовтня о 20:00 за київським часом, тоді як вихід Альвареса та Мбіллі на ринг очікується ближче до півночі – орієнтовно не раніше 00:30 у ніч на 1 листопада за київським часом.