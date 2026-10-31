"Он на несколько уровней выше": непобедимый боксер дал прогноз на бой Канело – Мбилли

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Он подчеркнул, что стиль Мбилли подходит мексиканскому боксеру. Своим мнением он поделился в интервью DAZN Boxing.

Бенавидес прогнозирует легкую победу Канело над Мбилли в Эр-Рияде

Поединок состоится в субботу, 31 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках большого боксерского шоу под названием "Мексика против мира".

Думаю, Канело легко с ним разберется. Он – великолепный боксер, который на несколько уровней выше Мбилли. Я не хочу пренебрегать Кристианом, но не считаю, что он находится на уровне Канело. Мбилли любит драться в ближнем бою, сводя технику к минимуму. Он уязвим для ударов по корпусу и комбинаций– заявил Бенавидес.

Для Альвареса этот поединок станет первым выходом на ринг после поражения единогласным решением судей от Теренса Кроуфорда в сентябре 2025 года, в результате которого мексиканец лишился статуса абсолютного чемпиона.

Примечательно, что перед этим возвращением Канело частично и готовился в тренировочном лагере украинского боксера Александра Усика.

В свою очередь, его соперник, непобедимый французский боксер Мбилли, попытается защитить свой пояс WBC.

Главное о трансляции и времени начала

Официальным транслятором боксерского вечера во всем мире станет стриминговый сервис DAZN, который будет показывать поединки по системе Pay-Per-View (PPV).

Основная программа шоу начнется 31 октября в 20:00 по киевскому времени, тогда как выход Альвареса и Мбилли на ринг ожидается ближе к полуночи – ориентировочно не раньше 00:30 в ночь на 1 ноября по киевскому времени.