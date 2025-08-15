Колишній чемпіон світу Карл Фроч висловив свою думку щодо Ентоні Джошуа та його перспектив у найближчому майбутньому. Ексбоксер впевнений, що Ей Джею слід піти на пенсію.

Карл Фроч відзначив хорошу кар'єру зіркового земляка та його боксерську спадщину. Колишній чемпіон світу додав, що попри це Ентоні Джошуа не досяг елітного рівня, пригадавши поразки Ей Джея, пише 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

Що сказав Фроч про перспективи Джошуа?

Фроч порадив Джошуа закінчити кар'єру, інакше Ентоні може стати людиною із інвалідністю.

На мою думку, Ей Джей має піти з професійного боксу. У нього була гарна кар'єра, він так багато зробив для боксу, але він не досяг елітного рівня, коли його розгромив Руїс-молодший, той маленький товстун з Мексики. А потім його двічі переграв Усик, а потім його розгромив Дюбуа. У нього 150 мільйонів фунтів на рахунку, навіщо йому ще 20 мільйонів? Він може опинитися у кріслі колісному,

– сказав Фроч.

Нагадаємо, що востаннє Джошуа виходив у ринг у вересні минулого 2024-го року, коли програв нокаутом Даніелю Дюбуа. Ця поразка стала для Ентоні 4-ю на профі-рингу у 32-х боях, у яких також здобув 28 перемог (25 – нокаутом). Востаннє Ей Джей перемагав 8 березня 2024-го Френсіса Нганну.

Відзначимо, що Ентоні Джошуа вже у жовтні цього 2025 року виповниться 36 років.

Промоутер Едді Хірн оцінив можливість проведення бою між Джошуа та Джейком Полом, який у листопаді минулого року став кривдником Майка Тайсона. Раніше повідомлялось, що Ентоні повернеться у ринг у грудні поточного року.