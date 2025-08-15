Бывший чемпион мира Карл Фроч высказал свое мнение относительно Энтони Джошуа и его перспектив в ближайшем будущем. Экс-боксер уверен, что Эй Джею следует уйти на пенсию.

Карл Фроч отметил хорошую карьеру звездного земляка и его боксерское наследие. Бывший чемпион мира добавил, что несмотря на это Энтони Джошуа не достиг элитного уровня, вспомнив поражения Эй Джея, пишет 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

Читайте также Боксер, который побил россиянина, хочет поединок с бывшим соперником Усика

Что сказал Фроч о перспективах Джошуа?

Фроч посоветовал Джошуа закончить карьеру, иначе Энтони может стать человеком с инвалидностью.

По моему мнению, Эй Джей должен уйти из профессионального бокса. У него была хорошая карьера, он так много сделал для бокса, но он не достиг элитного уровня, когда его разгромил Руис-младший, тот маленький толстяк из Мексики. А потом его дважды переиграл Усик, а потом его разгромил Дюбуа. У него 150 миллионов фунтов на счету, зачем ему еще 20 миллионов? Он может оказаться в кресле колесном,

– сказал Фроч.

Напомним, что последний раз Джошуа выходил в ринг в сентябре прошлого 2024-го года, когда проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа. Это поражение стало для Энтони 4-м на профи-ринге в 32-х боях, в которых также одержал 28 побед (25 – нокаутом). Последний раз Эй Джей побеждал 8 марта 2024-го Фрэнсиса Нганну.

Отметим, что Энтони Джошуа уже в октябре этого 2025 года исполнится 36 лет.

Промоутер Эдди Хирн оценил возможность проведения боя между Джошуа и Джейком Полом, который в ноябре прошлого года стал обидчиком Майка Тайсона. Ранее сообщалось, что Энтони вернется в ринг в декабре текущего года.