Эдди Хирн вспомнил свой личный разговор с промоутером Джейка Пола. Представитель Энтони Джошуа оценил в процентном соотношении, насколько вероятно увидеть бой его клиента против Пола-младшего, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Насколько реален бой Джошуа – Пол?

Промоутер надеется, что переговоры по данному поединку не сорвутся.

Я имел хороший часовой разговор с Накисой, и верю, что они действительно хотят этого боя. Джейк надеется, что сможет выиграть или хотя бы быть конкурентным. Если оценивать вероятность поединка в процентах – я бы сказал 50 на 50. Это был очень позитивный разговор. Мы ожидаем, что эти обсуждения будут продолжаться и в течение следующих недель. Разница в весе не будет столь уж критической. В день боя Джейк будет супертяжеловесом. Состоится ли этот поединок? Я могу сказать, что это вполне реальный сценарий,

– сказал Хирн.

Интересно, что также Джейк Пол хочет провести бой против Александра Усика, с которым он уже даже провел первую дуэль взглядов. Состоялась она прямо на ринге после победного реванша украинца над Даниэлем Дюбуа. В команде Усика называют такой бой вполне реальным и уже даже назвали срок возможного поединка – начало 2026 года. Если эта встреча и состоится, то пройдет по правилам ММА в октагоне.

Напомним, что Пол-младший в ноябре прошлого года победил по решению судей легендарного Майка Тайсона. С тех пор за спиной Джейка 12 боев, в которых он одержал 11 побед (7 – нокаутом) при пока единственном поражении.

В то же время Джошуа последний раз выходил в ринг в сентябре 2024-го, когда проиграл нокаутом в 5-м раунде Даниэлю Дюбуа.