Андре Вард не против подраться с Энтони Джошуа. Знаменитый боксер объяснил, почему хотел бы провести бой с Эй Джеем, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

Почему Вард хочет подраться с Джошуа?

Андре Уорд отметил, что Энтони Джошуа единственный соперник ради которого он бы снова надел боксерские перчатки. Американский боксер заявил о том, если получит шанс он не будет медлить.

Вард подчеркнул, что если бы все было по правилам бизнеса – это был бы его бой против Эй Джея. Американец заявил, что готов подраться с британцем на "Уэмбли" в Лондоне.

Это опасный бой для моего наследия, это опасный бой во всех смыслах. Но это бой, который заставит меня пойти в зал и настроиться на то, что мне нужно, чтобы пойти на войну. Это Энтони Джошуа. Я знаю, что он готовится к бою с Джейком Полом, я не об этом говорю. Я говорю о настоящем бое,

– сказал Вард.

Напомним, что за свою карьеру Андре Уорд провел 32 поединка, не потерпев ни одного поражения. Последний раз американский боксер дрался в 2017 году, когда победил россиянина Сергея Ковалева техническим нокаутом в седьмом раунде поединка.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа определился со следующим соперником в своей карьере. Британский боксер совсем скоро вернется на ринг.