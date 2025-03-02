Помер колишній чемпіон світу з боксу: у нього була рідкісна хвороба

У перший день весни боксерську спільноту сколихнула жахлива звістка. Відійшов у засвіти колишній чемпіон світу Карсон Джонс.

Серце боксера перестало битись у віці 38 років. Карсон Джонс боровся з ахалазією, а це рідкісний розклад ковтання, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

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Втрата для боксерської спільноти

Американський спортсмен навіть встиг перенести операцію на горлі. Однак, на жаль, помер від її ускладнень.

За спиною Джонса було 65 проведених боїв, у яких він здобув 44 перемоги (32 – нокаутом), а також зазнав 16 поразок. Водночас два поєдинки не відбулись, а ще у трьох була зафіксована нічия. Карсон володів поясами USBA, NABA та WBC Continental Americas у напівсередній вазі.

У травні 2012 року посідав четверту сходинку у світовому рейтингу за версією IBF у своїй ваговій категорії.

Востаннє виходив на ринг у 2023-му році, коли у другому раунді нокаутував Джеймса Воррена.

Дуже зворушливо на смерть Джонса відреагував його колишній суперник Келл Брук, який двічі перемагав Карсона у 2012-му та 2013-му роках. Брук присвятив померлому цілий пост у себе в інстаграмі.

Цей чоловік був справжнім воїном, і було приємно ділитися з ним боксерським рингом. Моє серце співчуває родині Джонса, спочивай із миром, мій прекрасний брате,

– написав Брук.

Відзначимо, що у 2022-му році Карсон Джонс відновлював кар'єру після боротьби з алкогольною залежністю.