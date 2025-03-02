Сердце боксера перестало биться в возрасте 38 лет. Карсон Джонс боролся с ахалазией, а это редкий расклад глотания, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Потеря для боксерского сообщества

Американский спортсмен даже успел перенести операцию на горле. Однако, к сожалению, умер от ее осложнений.

За спиной Джонса было 65 проведенных боев, в которых он одержал 44 победы (32 – нокаутом), а также потерпел 16 поражений. В то же время два поединка не состоялись, а еще в трех была зафиксирована ничья. Карсон владел поясами USBA, NABA и WBC Continental Americas в полусреднем весе.

В мае 2012-го года занимал четвертую строчку в мировом рейтинге по версии IBF в своей весовой категории.

Последний раз выходил на ринг в 2023-м году, когда во втором раунде нокаутировал Джеймса Уоррена.

Очень трогательно на смерть Джонса отреагировал его бывший соперник Келл Брук, который дважды побеждал Карсона в 2012-м и 2013-м годах. Брук посвятил умершему целый пост у себя в инстаграме.

Этот человек был настоящим воином, и было приятно делиться с ним боксерским рингом. Мое сердце соболезнует семье Джонса, покойся с миром, мой прекрасный брат,

– написал Брук.

Отметим, что в 2022-м году Карсон Джонс восстанавливал карьеру после борьбы с алкогольной зависимостью.