Романтичний вечір: дружина Усика поділилась фото з відпочинку

Олександр Усик минулого року провів два важких бої проти Тайсона Ф'юрі. Тепер український чемпіон насолоджуєтья заслуженим відпочинком.

Катерина Усик поділилась світлинами з відпочинку. Дружина разом із коханим чоловіком вирушили у Молдову, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм дівчини.

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Усик на відпочинку з дружиною

Катерина Усик опублікувала кадри з подорожі разом зі своїм чоловіком Олександром Усиком. Боксер та його дружина відвідали заклад, де провели романтичний вечір.

Олександр та Катерина Усик у Молдові / Фото з інстаграму дружини боксера

Нагадаємо, що Олександр Усик востаннє бився 21 грудня 2024 року. Тоді український чемпіон здолав Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів за підсумками 12 раундів.

Нещодавно журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Олександр Усик зберіг місце у першій трійці P4P.