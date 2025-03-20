Усик поділився планами на майбутнє після того, як покине бокс. Олександр вже знайшов собі цікаве заняття після відходу на пенсію, повідомляє 24 канал із посиланням на Al Arabiya English.

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Що робитиме Усик

Олександр Усик зізнався, що йому не вистачатиме поєдинків та підготовки до них. Адже він займався боксом тривалий час, тому йому буде дуже складно покинути спорт.

Усик розповів, що по завершенню кар'єри більше часу приділятиме родині. Також у планах українського чемпіона створити власне фермерське господарство.

Планую завести курей, корів та інших тварин на своїй маленькій фермі. Буду їсти свіжі яйця на сніданок та вирощувати ягоди,

– сказав боксер.

Нагадаємо, що Олександр Усик наразі відпочиває після важкого бою проти Тайсона Ф'юрі у грудні минулого року. Українець не планує повертатись у ринг найближчим часом.