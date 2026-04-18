Від сім'ї до подорожей: що показує дружина Усика в Instagram
- Катерина Усик активно веде Instagram, де зосереджує контент на підтримці чоловіка та висвітлює сімейне життя, маючи понад 348 тисяч підписників.
- Вона публікує фото з родинного життя, спільні кадри з чоловіком, моменти з боксерських поєдинків, особисті фотосесії та дописи про війну.
Катерина Усик, дружина абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика, активно розвиває свій профіль в інстаграм, де за нею стежать понад 348 тисяч підписників. Основний контент сторінки зосереджений на підтримці чоловіка, а також висвітлює сімейне та особисте життя.
Дивіться також "Біг за нею по трасі": Усик розповів, як його кинула вагітна дружина
Що публікує Катерина Усик в інстаграм?
Сімейне життя та діти:
У профілі часто з'являються фото й відео з Олександром Усиком та їхніми дітьми. Вона ділиться моментами з родинного життя, показує повсякденні сцени та зворушливі кадри з дітьми.
Спільні фото з чоловіком:
Катерина регулярно публікує спільні світлини з чоловіком – від романтичних фотосесій до кадрів із подорожей і відпочинку.
Підтримка чоловіка на боях:
Вона активно ділиться контентом із боксерських поєдинків. Також у профілі можна побачити моменти з підготовки до його поєдинків.
Особисті фотосесії:
Катерина публікує стильні й елегантні світлини у різних образах. У її профілі часто з'являються фотосесії, зокрема в чорно-білих тонах, а також кадри з відпочинку.
Контент про війну:
З початку повномасштабного вторгнення вона публікує дописи про війну та розповідає про наслідки перебування окупантів у їхньому будинку у Ворзелі.
Що відомо про родину Усиків?
- Їхні стосунки зародилися ще в шкільні роки в Сімферополі: тоді Олександру було 15, а Катерині – майже 14.
- Вони зустрічалися приблизно шість років, після чого у 2009 році офіційно одружилися.
- Нині подружжя виховує чотирьох дітей: Катерина разом із доньками живе в Україні, тоді як сини тимчасово перебувають за кордоном.