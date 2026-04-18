расскажет больше о ее контенте, а также о том, что чаще всего появляется на ее странице.
Что публикует Екатерина Усик в инстаграм?
Семейная жизнь и дети:
В профиле часто появляются фото и видео с Александром Усиком и их детьми. Она делится моментами из семейной жизни, показывает повседневные сцены и трогательные кадры с детьми.
Екатерина и Александр Усики с детьми / Фото инстаграм Екатерины Усик
Совместные фото с мужем:
Екатерина регулярно публикует совместные фотографии с мужем – от романтических фотосессий до кадров из путешествий и отдыха.
Екатерина и Александр Усики / Фото инстаграм Екатерины
Поддержка мужа на боях:
Она активно делится контентом с боксерских поединков. Также в профиле можно увидеть моменты по подготовке к его поединкам.
Жена Усика на его боях / Фото инстаграм Екатерины
Личные фотосессии:
Екатерина публикует стильные и элегантные фотографии в разных образах. В ее профиле часто появляются фотосессии, в частности в черно-белых тонах, а также кадры с отдыха.
Екатерина Усик / Фото инстаграм жены Усика
Контент о войне:
С начала полномасштабного вторжения она публикует сообщения о войне и рассказывает о последствиях пребывания оккупантов в их доме в Ворзеле.
Что известно о семье Усиков?
- Их отношения зародились еще в школьные годы в Симферополе: тогда Александру было 15, а Екатерине – почти 14.
- Они встречались примерно шесть лет, после чего в 2009 году официально поженились.
- Сейчас супруги воспитывают четверых детей: Екатерина вместе с дочерьми живет в Украине, тогда как сыновья временно находятся за рубежом.