Не сидить на шиї в чоловіка: ким працює Катерина Усик

Катерина Усик завжди поруч зі своїм чоловіком під час його поєдинків. Утім у житті вона не користується славою Олександра, не сидить у нього на шиї, а має власну справу.

У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про те, ким працює дружина Олександра Усика Катерина Усик. Зокрема, якою справою вона володіє.

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Що за справою займається Катерина Усик?

Катерина Усик займається бізнесом у сфері нерухомості. Вона управляє власною компанією, яка спеціалізується на управлінні сімейними активами. Якщо точніше, то вона здає нерухомість в оренду чи з вигодою її продає.

Є нерухомість, яку ми купуємо в Києві та загалом в Україні. Звісно, це ризиковано. Деякі об'єкти в оренді. Моя компанія працює офіційно,

– розповідала Катерина Усик в інтерв'ю для ютуб-каналу "Слава+".

Цікаво, що її бізнес не можна назвати типовим рієлторським агенством. Фактично всі об'єкти є власністю родини Усиків. Це їхні особисті інвестиції, які вони оформили з повною сплатою податків за них.

Чим володіє родина Усиків?

Олександр і Катерина Усики володіють великою кількістю об'єктів нерухомості. Зокрема, до повномасштабного вторгнення родина Усиків проживала у власному будинку у Ворзелі. Утім із початком бойових дій Усики залишили свою оселю, її окупували росіяни та ледь не рознесли вщент.

Катерина розповідає, що в майбутньому їм, мабуть, доведеться зносити будинок під фундамент. Крім цієї оселі родина володіє ще кількома будинками в передмісті Києва. Свій основний вони також придбали ще до війни, і, як каже, Катерина, на момент покупки була тільки коробка.

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