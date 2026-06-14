В этом материале "24 Канал" рассказывает о том, чем занимается жена Александра Усика Екатерина Усик. В частности, каким бизнесом она владеет.

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Чем занимается Екатерина Усик?

Екатерина Усик занимается бизнесом в сфере недвижимости. Она управляет собственной компанией, которая специализируется на управлении семейными активами. Если точнее, то она сдает недвижимость в аренду или с выгодой ее продает.

Есть недвижимость, которую мы покупаем в Киеве и в целом в Украине. Конечно, это рискованно. Некоторые объекты сдаются в аренду. Моя компания работает официально,

– рассказывала Екатерина Усик в интервью для YouTube-канала "Слава+".

Интересно, что ее бизнес нельзя назвать типичным риэлторским агентством. Фактически все объекты являются собственностью семьи Усиков. Это их личные инвестиции, которые они оформили с полной уплатой налогов.

Чем владеет семья Усиков?

Александр и Екатерина Усики владеют большим количеством объектов недвижимости. В частности, до полномасштабного вторжения семья Усиков проживала в собственном доме в Ворзеле. Однако с началом боевых действий Усики покинули свой дом, его оккупировали россияне и едва не разнесли в щепки.

Екатерина рассказывает, что в будущем им, пожалуй, придется сносить дом до фундамента. Помимо этого дома семья владеет еще несколькими домами в пригороде Киева. Свой основной они также приобрели еще до войны, и, как говорит Екатерина, на момент покупки там была только коробка.

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