Чемпіону світу вручили титул, який він відібрав у зіркового українця

Кейшон Девіс 14 лютого 2025-го року провів бій проти Дениса Берінчика на культовій "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку (США). Це був перший захист поясу WBO у легкій вазі для українського боксера.

На жаль, вже у четвертому раунді Денис Берінчик достроково програв Кейшону Девісу. Американський боксер відібрав пояс в українця та завдав йому дебютної поразки на профі-рингу.

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Офіційна церемонія вручення

Лише зараз кривдник Берінчика отримав оновлений титул. Президент WBO Густаво Олівері вручив Девісу пояс, на якому вигравіювано прізвище Кейшона, місце та дата переможного бою проти Берінчика. Офіційна церемонія відбулась у Сан-Хуані в Пуерто-Рико, інформує 24 Канал із посиланням на The Ring.

Новоспечений чемпіон відзначив теплу зустріч та атмосферу у Пуерто-Рико, який боксер назвав другим домом. Також Девіс звернувся до очільника організації.

Я ціную WBO, Густаво, Пако та всю сім'ю WBO за те, що вони зробили мене своїм чемпіоном, і я радий тим рокам, які мене чекають. Я буду найкращим чемпіоном організації. Я хочу, щоб ви приєдналися до мене в цій подорожі,

– сказав Кейшон Девіс.

До слова. Вже на початку літа (7 червня) 2025 року Кейшон Девіс повернеться у ринг. Чемпіон світу проведе двобій проти Едвіна Де Лос Сантоса із Домініканської Республіки.

Відзначимо, що перемога над Берінчиком стала для Девіса вже 13-ю (9 – нокаутом) у 14-ти боях у професіоналах. Ще одну перемогу у Кейшона забрали через провалений допінг-тест.

Натомість після цього програного поєдинку у статистиці Берінчика з'явилось перше фіаско при 19-ти звитягах (9 – нокаутом) у 20-ти зустрічах.