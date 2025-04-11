К сожалению, уже в четвертом раунде Денис Беринчик досрочно проиграл Кейшону Дэвису. Американский боксер отобрал пояс у украинца и нанес ему дебютное поражение на профи-ринге.

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Официальная церемония вручения

Только сейчас обидчик Беринчика получил обновленный титул. Президент WBO Густаво Оливери вручил Дэвису пояс, на котором выгравирована фамилия Кейшона, место и дата победного боя против Беринчика. Официальная церемония состоялась в Сан-Хуане в Пуэрто-Рико, информирует 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Новоиспеченный чемпион отметил теплую встречу и атмосферу в Пуэрто-Рико, который боксер назвал вторым домом. Также Дэвис обратился к главе организации.

Я ценю WBO, Густаво, Пако и всю семью WBO за то, что они сделали меня своим чемпионом, и я рад тем годам, которые меня ждут. Я буду лучшим чемпионом организации. Я хочу, чтобы вы присоединились ко мне в этом путешествии,

– сказал Кейшон Дэвис.

К слову. Уже в начале лета (7 июня) 2025 года Кейшон Дэвис вернется в ринг. Чемпион мира проведет поединок против Эдвина Де Лос Сантоса из Доминиканской Республики.

Отметим, что победа над Беринчиком стала для Дэвиса уже 13-й (9 – нокаутом) в 14-ти боях в профессионалах. Еще одну победу у Кейшона забрали из-за проваленного допинг-теста.

Зато после этого проигранного поединка в статистике Беринчика появилось первое фиаско при 19-ти победах (9 – нокаутом) в 20-ти встречах.