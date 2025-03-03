Мріє про прощальний бій кума Усика: кривдник Берінчика кинув виклик Ломаченку

Американський боксер Кейшон Девіс заговорив про бажання провести бій проти Василя Ломаченка. 26-річний чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версією WBO хотів би стати останнім суперником у кар'єрі українського боксера.

Кривдник іншого українця Дениса Берінчика захоплений успішною кар'єрою Василя Ломаченка. Кейшон Девіс зізнався, що високо оцінив би бажання українця провести свій прощальний двобій у боксі саме проти нього, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Хоче взяти участь у прощальному бою Ломаченка

Також Девіс назвав двох боксерів, з якими може вийти у ринг Ломаченко.

У Ломаченка дивовижна кар'єра. Він зробив багато для спорту. Він може просто піти на пенсію і все покинути. Якщо він захоче дати мені можливість, я буду вдячний і цінуватиму те, що він вийшов на свій останній бій проти мене. Він може обрати велике ім'я, наприклад Шакура Стівенсона чи Джервонту Девіса. Але у мене теж велике ім'я, і з погляду бізнесу було б логічно битись зі мною,

– заявив Девіс.

Нагадаємо, що наразі взагалі невідомо, чи зможе Василь продовжити кар'єру. У Ломаченка є проблеми зі спиною, які не дозволили йому вийти у ринг проти Шакура Стівенсона, який йому кидав виклик.

Стівенсон за своєю спиною має 23 переможні бої (усі проведені), у яких 11 разів нокаутував суперників.

Джервонта Девіс провів на профі-рингу 31 поєдинок – 30 перемог (28 – нокаутом) та одна нічия. Якраз ця перша мирова була нещодавно у бою проти Ламонта Роуча.

Відзначимо, що 14 лютого 2025-го року Кейшон Девіс безжально нокаутував Берінчика вже у четвертому раунді. Американець відібрав пояс WBC, яким володів українець.