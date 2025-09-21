В ніч з 20 на 21 вересня відбувся вечір боксу в Сан-Сальвадорі. В одному з поєдинків на арені Gimnasio Nacional Jose Adolfo Pineda Кінгслі Ібе бився проти Джеральда Вашингтона.

На кону поєдинку в Сан-Сальвадорі стояв чемпіонський титул WBC Fecarbox. Бій між Ібе та Вашингтоном тривав три раунди та завершився достроково, повідомляє 24 канал.

Читайте також Колишній чемпіон світу вразив публіку швидкістю рук на тренуванні

Як завершився бій Ібе – Вашингтон?

Кінгслі Ібе та Джеральд Вашингтон розпочали бій обережно з розвідки. Проте згодом нігерійську супертяж був активніше та агресивніше за свого опонента зі Сполучених Штатів Америки.

Титульний поєдинок між Ібе та Вашингтоном закінчився на початку третього раунду. Нігірієць влучно поцілив лівим прямим в головну американця, який впав на канвас після удару.

Вашингтон намагався підвестися, але впав на канати. У результаті рефері зупинив бій та зарахував перемогу Ібе, який здобув чемпіонський пояс WBC Fearbox у надважкій вазі.

Ібе нокаутував Вашингтона: дивіться відео

Раніше повідомляли про те, що Теренс Кроуфорд здолав Сауля Альвареса в очному протистоянні. Американський боксер став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі.

Що відомо про Кінгслі Ібе?