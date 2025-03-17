Абсолютна чемпіонка світу у трьох вагових категоріях перебувала під слідством після її звитяги над Даніель Перкінс, яку вона оформила 3 лютого у Мічигані. Після перемоги Кларесса Шилдс провалила допінговий тест, який показав позитивний результат на наявність в організмі марихуани.

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Шилдс швидко позбулась дискваліфікації

Мічиганська комісія з беззбройних боїв усунула титуловану боксерку від рингу. Однак дискваліфікація Шилдс була недовгою. Вже 15 березня стало відомо, що Шилдс довела, що її поведінка не становить безпосередньої загрози цілісності боксу та спорту в цілому, повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

Із Шилдс зняли дискваліфікацію, але іншого варіанту покарання Кларесса може не уникнути. Мова йде про грошовий штраф або позбавлення її перемоги над Перкінс.

До слова. Якраз завдяки перемозі над Перкінс Шилдс переписала історію жіночого боксу. Кларесса стала першою боксеркою в епоху чотирьох поясів абсолютною чемпіонкою світу у трьох вагових категоріях.

Нагадаємо, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) включило марихуану у список використання заборонених речовин під час змагань.

Хто така Кларесса Шилдс