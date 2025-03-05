Український чемпіон світу без вагань назвав переможця бою між Кличком-молодшим та легендою боксу, з якою він народився в один день 17 січня. Олександр Усик зробив ставку на легендарного боксера, повідомляє 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

Читайте також "Новий Майк Тайсон" оцінив майбутнє хевівейту після відходу Усика на пенсію

Усик зробив став "проти" земляка

Однак ним не став Володимир Кличко. Усик заявив, що у битві праймових боксерів переміг би Мухаммед Алі.

За свою професійну кар'єру Алі провів 61 бій, у яких здобув 56 перемог (37 – нокаутом), зазнавши п'яти поразок. Натомість Володимир Кличко провів на профі-рингу 69 поєдинків, у яких оформив 64 звитяги (54 – нокаутом), та теж п'ять разів відчував гіркий смак поразок.

Нагадаємо, що уболівальники ще мають усі шанси насолодитись боксом Кличка-молодшого, який роздумує над своїм поверненням у ринг. Володимир хоче побити рекорд Джорджа Формана, який у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу.

ЗМІ вже приписують українській легенді чималу кількість потенційних суперників, серед яких вже навіть називали Даніеля Дюбуа та того ж Усика. Але у команді Олександра вже запевнили, що така українська битва неможлива. Однак Кличко не поспішає зі своїм камбеком через війну в Україні проти Росії.