Нещодавно Володимир Кличко провів спаринг проти учасника Олімпійських ігор Дмитра Ловчинського та завітав на тренування Віктора Постола. Легендарний боксер ще офіційно не повернувся у ринг, як йому вже приписують різноманітних суперників.

До теми Тотальна зневіра: відомий промоутер оцінив можливе повернення Кличка у ринг

Хто міг би перемогти у реванші за версією Усика

Одним із таких є Тайсон Ф'юрі. Хоча "Циганський король" не володіє жодним поясом після двох поразок за 2024-й рік від Олександра Усика. Тому вряд цей двобій буде пріоритетним для Кличка-молодшого, який хоче провести титульний бій та спробувати стати найстарішим чемпіоном світу. Українець хоче перевершити рекорд Джорджа Формана, який у 45 років здобув чемпіонський титул.

Олександр Усик назвав переможця бою, якщо реванш між Володимиром Кличком та Тайсоном Ф'юрі таки влаштують. Якщо, звісно, українець повернеться у ринг. На даний час вибір Усика впав на легендарного земляка, повідомляє 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

Кличко чи Тайсон Ф'юрі? Зараз я обираю Володимира,

– сказав Усик.

Цікаво, що раніше сам Володимир оцінював, чи зміг би у теперішній формі взяти реванш у британця. Кличко-молодший впевнений, що зміг би перемогти Тайсона.

Довідка. 28 листопада 2015-го року Володимир Кличко та Тайсон Ф'юрі зустрічались на одному ринзі. Бій у німецькому Дюссельдорфі тривав усі раунди, а перемогу за одноголосним рішенням суддів здобув Ф'юрі – двічі 115-112 та 116-111.

Нагадаємо, що Кличко-молодший попрощався із професійним рингом у 2017-му році після поразки від Ентоні Джошуа. Цікаво, що Усик вже двічі помстився і Ф'юрі, і Джошуа за їх перемоги над Володимиром Кличком.