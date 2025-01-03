Ф'юрі готовий дати реванш Кличку за однієї умови

Поціновувачі боксу можуть у майбутньому побачити реванш між Тайсоном Ф'юрі та Володимиром Кличком. Британський боксер готовий дати ще один шанс легенді боксу.

Однак "Циганський король" проведе реванш проти Кличка-молодшого лише за однієї умови. Тайсон Ф'юрі вийде в один ринг проти Володимира Кличка, якщо його бій проти Ентоні Джошуа не відбудеться, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

До теми Кличко впевнено відповів, як би зараз закінчився його реванш проти Ф'юрі

За якої умови відбудеться реванш Кличко – Ф'юрі

Цікаво, що сам Ей Джей вже публічно оголосив про свої плани на новий 2025-й рік. Джошуа хоче стати триразовим чемпіоном світу та провести бій проти Тайсона Ф'юрі. Однак одна із цілей може не втілитись у реальність.

За інформацією видання, Ентоні може повішати рукавички на цвях, що зірве двобій проти "Циганського короля".

У бою проти "Доктора Сталевого Молота" зацікавлений не лише Ф'юрі. Володимир Кличко хоче повернутись у ринг заради звання найстаршого чемпіона світу, хоча Тайсон не володіє жодним титулом. Тому ексбоксеру із України потрібно для здійснення мрії шукати іншого суперника із чемпіонським поясом.

Також у реванші Ф'юрі – Кличко зацікавлений керівник Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх.

До слова. Перший бій між Володимиром Кличком та Тайсоном Ф'юрі відбувся 28 листопада 2015-го року. На кону стояли титули чемпіона WBA (Super), WBO, IBF, IBO та The Ring у важкій вазі, що належали українцю. У 12-раундовому поєдинку у німецькому Дюссельдорфі одноголосну перемогу віддали британцю, а Кличко-молодший втратив усі свої пояси.

Володимир Кличко хоче побити рекорд Джорджа Формана, який у 45 років здобув чемпіонський титул.