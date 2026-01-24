"Володимир може його нокаутувати": Кличку обрали суперника для повернення на ринг
- Володимир Кличко може повернутися на ринг, і Арнольд Хегай вважає, що оптимальним суперником для нього буде Даніель Дюбуа.
- Хегай припустив, що Кличко може навіть достроково перемогти британця нокаутом.
Володимир Кличко може повернутися на професійний ринг. Арнольд Хегай поділився думками про ймовірний камбек "Доктора Сталевого Молота".
Зірка українського боксу в інтерв'ю "Спорт-Експрес Україна" заявив, що хотів би побачити Кличка-молодшого знову у ринзі. Ба більше, він назвав оптимального суперника для Володимира.
Читайте також Польський гандболіст "завалив" колишнього суперника Кличка одним ударом
З ким має побитися Кличко-молодший?
Хегай вважає, що Кличко-молодший не має гаяти час, б'ючись з прохідними суперниками. На його думку, "Доктор Сталевий Молот" одразу провести великий поєдинок.
Український боксер із потенційних суперників Кличка обрав Даніеля Дюбуа. Арнольд припустив, що Володимир може навіть достроково перемогти британця.
Для мене бій з Дюбуа більш реальний. Думаю, що Володимир може його нокаутувати,
– сказав Хегай.
До слова. Раніше ми ми розповідали про перший та останній бій Кличка в Україні. Після нищівної поразки "Доктор Сталевий Молот" не бився на Батьківщині.
Що відомо про кар'єру Кличка?
Кличко-молодший за свою кар'єру провів 69 поєдинків (BoxRec) у професійному ринзі. За цей час він здобув 64 перемоги (53 нокаутом) і зазнав 5 поразок.
У 2017 році відбувся останній бій "Доктора Сталевого Молота". У тому поєдинку він програв Ентоні Джошуа, а згодом завершив кар'єрі.
Нещодавно Олександр Усик висловився про повернення Володимира. "Кіт" заявив, що готовий особисто організувати підготовку для Кличка-молодшого, аби він знвоу вийшов на ринг.