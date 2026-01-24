5 грудня 1998 року Кличко-молодший вийшов на свій 25-й бій у кар'єрі у київському Палаці спорту, а його суперником став Росс П'юріті. Як минув бій за участі українського боксера – розповідає 24 канал.
Читайте також Викликали навіть швидку: чому брати Клички відмовилися разом виходити на ринг
Як П'юріті став кошмаром для Кличка-молодшого?
"Доктор Сталевий Молот" вийшов на бій проти П'юріті у статусі фаворита, адже до того дня він з легкістю перемагав суперників у Німеччині. Однак українець виявився не готовим до сутички з американцем, який змусив страждати його.
П'юріті відверто затягнув поєдинок та вибив із сил Володимира, спрацювавши за свої планом. У 10-му раунді Кличко-молодший двічі опинився у нокдауні, а у наступній трихвилинці Росс знову не один раз відправив українця на канвас.
У поєдинок втрутився тренер "Доктора Сталевого Молота" Фріц Здунек. Німецький фахівець зупинив поєдинок, врятувавши свого підопічного від тотального знищення – так Володимир зазнав першої поразки у кар'єрі.
Кличко – П'юріті: дивіться відео
Зауважимо, що через два роки старший брат Володимира Віталій Кличко помстився за нього у поєдинку з П'юріті. "Доктор Залізний Кулак" технічним нокаутом здолав американського боксера.
Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, коефіцієнти та прогнози. Ліцензований букмекер допоможе більше пізнати світ боксу!
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)
Нещодавно Джеймс Тоні розповідав про те, що хотів побитися з братами Кличкам. Проте американський боксер отримав відмову.
Чому Клички не захотіли битися з Тоні?
Колишній чемпіон світу в інтерв'ю ESNEWS розповів, що спарингував з Кличком-молодшим. За словами Тоні, він нокаутував Володимира у тренувальному поєдинку, після чого жоден з братів не захотів битися з ним.
Так, нокаутував його, це було у залі, – поділився Джеймс.
Нагадаємо, що Кличко-молодший планує повернутися на професійний ринг. "Доктор Сталевий Молот" жадає побити рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном світу у надважкій вазі.
Що відомо про повернення Кличка-молодшого?
Останній бій у кар'єрі Володимир провів у 2017 році, у якому поступився Ентоні Джошуа. Проте вже у 2024 році з'явилися чутки про можливе повернення на ринг.
А нещодавно Олександр Усик заявив, що готовий допомогти Кличку-молодшого знову битися. За його словами, якщо треба він особисто організує тренувальний табір для видатного українського боксера.
Окрім того, раніше з'явилася інформація про те, що Кличку вже знайшли суперника для відновлення кар'єри – обидва боксери відкриті для проведення поєдинку. Раніше його двічі побив Усик.