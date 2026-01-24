5 грудня 1998 року Кличко-молодший вийшов на свій 25-й бій у кар'єрі у київському Палаці спорту, а його суперником став Росс П'юріті. Як минув бій за участі українського боксера – розповідає 24 канал.

Як П'юріті став кошмаром для Кличка-молодшого?

"Доктор Сталевий Молот" вийшов на бій проти П'юріті у статусі фаворита, адже до того дня він з легкістю перемагав суперників у Німеччині. Однак українець виявився не готовим до сутички з американцем, який змусив страждати його.

П'юріті відверто затягнув поєдинок та вибив із сил Володимира, спрацювавши за свої планом. У 10-му раунді Кличко-молодший двічі опинився у нокдауні, а у наступній трихвилинці Росс знову не один раз відправив українця на канвас.

У поєдинок втрутився тренер "Доктора Сталевого Молота" Фріц Здунек. Німецький фахівець зупинив поєдинок, врятувавши свого підопічного від тотального знищення – так Володимир зазнав першої поразки у кар'єрі.

Зауважимо, що через два роки старший брат Володимира Віталій Кличко помстився за нього у поєдинку з П'юріті. "Доктор Залізний Кулак" технічним нокаутом здолав американського боксера.

Нещодавно Джеймс Тоні розповідав про те, що хотів побитися з братами Кличкам. Проте американський боксер отримав відмову.

Колишній чемпіон світу в інтерв'ю ESNEWS розповів, що спарингував з Кличком-молодшим. За словами Тоні, він нокаутував Володимира у тренувальному поєдинку, після чого жоден з братів не захотів битися з ним.

Так, нокаутував його, це було у залі, – поділився Джеймс.

Нагадаємо, що Кличко-молодший планує повернутися на професійний ринг. "Доктор Сталевий Молот" жадає побити рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном світу у надважкій вазі.

