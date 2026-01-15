В одному з інтерв'ю десятирічної давності Віталій Кличко пояснив, чому вони з Володимиром не спарингували один з одним. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Трибуну".
Чому Клички не тренувалися разом?
За словами теперішнього мера Києва, щоразу, коли вони з Володимиром ставали один проти одного, відбувалися травми. Одне з таких тренування завершилося травмою для Кличка-молодшого.
На одному з тренувань ми теж стояли в спарингу, Володимир робив сайд-степ – ухилення від удару та крок убік, і раптом я почув клацання: брат скрикнув, упав. Швиденько викликали швидку, привезли його до шпиталю. Виявилося, перелом ноги – причому в такому місці, де ніхто не очікував,
– розповів Віталій.
Старший з Кличків вирішив, що це знак згори після того, як лікар не зміг пояснити причину перелому.
"Я запитав лікаря: "Як це може бути?". Він зробив круглі очі: "Щоб у молодого чоловіка стався перелом у такому місці та на рівній поверхні? Не уявляю, як це сталося". Я вирішив, що це знак згори, що нам не варто в ринг заходити разом", – розповідав Віталій Кличко.
Чому брати Клички не виходили в ринг одне проти одного?
Українські боксери тривалий час домінували у важкій вазі, внаслідок чого чимало іноземних експертів і фанатів боксу вимагали, аби вони зустрілися на рингу. Проте бій братів так і не відбувся.
Річ у тім, що вони дали обіцянку своїй мамі не хвилювати її та не битися одне проти одного. Ба більше, Володимир Кличко в ефірі телеканалу NBC розповів, що відмовився з братом від пропозиції у 100 мільйонів доларів за бій.
Натомість українці зосередилися на тому, щоб зібрати всі чемпіонські пояси. У 2011 році братам це вдалося – Віталій був володарем поясу WBC, коли Володимир утримував титули WBO, WBA та IBF.
Цікаво, що Клички утримують цікавий рекорд – вони потрапили до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість боїв серед братів-чемпіонів. На двох вони провели 111 поєдинків і здобули 103 перемоги. При цьому Володимир за свою кар'єру переміг 23 суперників у 25 боях за титул чемпіона світу, що також є рекордом.