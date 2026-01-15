В одном из интервью десятилетней давности Виталий Кличко объяснил, почему они с Владимиром не спарринговали друг с другом. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Трибуну".
Смотрите также Усик без колебаний назвал лучшего боксера за братьев Кличко и Тайсона Фьюри
Почему Кличко не тренировались вместе?
По словам нынешнего мэра Киева, каждый раз, когда когда они с Владимиром становились друг против друга, происходили травмы. Одна из таких тренировок завершилась травмой для Кличко-младшего.
На одной из тренировок мы тоже стояли в спарринге, Владимир делал сайд-степ – уклонение от удара и шаг в сторону, и вдруг я услышал щелчок: брат вскрикнул, упал. Быстренько вызвали скорую, привезли его в госпиталь. Оказалось, перелом ноги – причем в таком месте, где никто не ожидал,
– рассказал Виталий.
Старший из Кличко решил, что это знак свыше после того, как врач не смог объяснить причину перелома.
"Я спросил врача: "Как это может быть?". Он сделал круглые глаза: "Чтобы у молодого человека произошел перелом в таком месте и на ровной поверхности? Не представляю, как это произошло". Я решил, что это знак свыше, что нам не стоит в ринг заходить вместе", – рассказывал Виталий Кличко.
Почему братья Кличко не выходили в ринг друг против друга?
Украинские боксеры долгое время доминировали в тяжелом весе, в результате чего немало иностранных экспертов и фанатов бокса требовали, чтобы они встретились на ринге. Однако бой братьев так и не состоялся.
Дело в том, что они дали обещание своей маме не волновать ее и не драться друг против друга. Более того, Владимир Кличко в эфире телеканала NBC рассказал, что отказался с братом от предложения в 100 миллионов долларов за бой.
Вместо этого украинцы сосредоточились на том, чтобы собрать все чемпионские пояса. В 2011 году братьям это удалось – Виталий был обладателем пояса WBC, когда Владимир удерживал титулы WBO, WBA и IBF.
Интересно, что Кличко удерживают интересный рекорд – они попали в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество боев среди братьев-чемпионов. На двоих они провели 111 поединков и одержали 103 победы. При этом Владимир за свою карьеру победил 23 соперников в 25 боях за титул чемпиона мира, что также является рекордом.