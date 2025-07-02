Побачити такий поєдинок бажав не один мільйон уболівальників. Найвидатніші українські брати у світі боксу так і не зійшлись на ринзі в офіційному бою, повідомляє 24 Канал.

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Спаринг братів Кличків

Щоправда, в інтернеті є одне відео, у якому Володимир та Віталій зійшлись в одному рингу. Брати зустрілись у спарингу.

Обидва брати пояснювали, чому ніхто ніколи не побачить їх очну битву. Володимир запевняв, що він разом із братом не хочуть хвилювати свою маму. Водночас Кличко-молодший наголошував на поділі титулів.

Нагадаємо, що Віталій закінчив кар'єру у 2012-му році. На профі-рингу Кличко-старший провів 47 боїв: 45 перемог (41 – нокаутом) та 2 поразки. Із червня 2014-го є мером Києва.

Натомість Володимир повішав рукавички на цвях наприкінці квітня 2017-го. Перед цим Кличко-молодший програв Ентоні Джошуа. Ця поразка стала для українця 5-ю у професіоналах. Загалом провів 69 двобоїв, у яких здобув 64 перемоги (54 – нокаутом). Володимир може ще повернутись у ринг заради рекорду Джорджа Формана, який у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу.