Суперником українського боксера був Джеремі Рамос із США. Для Сергія Дерев'янченка цей поєдинок став першим після майже річної перерви, пише 24 Канал.

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Як закінчився бій Дерев'янченко – Рамос

Якщо на старті бою американець намагався витримувати темп поєдинку, який не був супершвидким. То ж кожним наступним раундом Рамос почав здавати, а вже у четвертій 3-хвилинці "взяв коліно".

Джеремі швидко відновився, але у наступному раунді діяв другим номером. Натомість Дерев'янченко контролював центр рингу та нарощував кількість своїх точних ударів.

Двобій закінчився у шостому раунді, коли українець двічі відправив суперника у нокдаун. Якраз після другого падіння Рамоса рефері зупинив побиття американця.

Сергій Дерев'янченко повернувся у ринг перемогою технічним нокаутом у шостому раунді.

Відео повного бою Дерев'янченко – Рамос

Нагадаємо, що перед цим востаннє Дерев'янченко виходив у ринг 17 серпня. Сергій провів бій проти француза Крістіана Мбіллі-Ассомо у Канаді. Попри травму українець провів повний 10-раундовий двобій, але у підсумку програв супернику – 90-100, 91-99 та 92-98. На кону зустрічі стояли титули WBC Contintental Americas та WBA International.

За спиною Сергія Дерев'янченка 22 поєдинки у професіоналах, у яких він оформив 16 перемог при 6-ти поразках.