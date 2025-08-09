Даніель Лапін нещодавно бився у андеркарді реваншу Усик – Дюбуа. Український боксер здолав Льюїса Едмондсона та продовжив переможну серію з початку своєї кар'єри.

Проте Даніель Лапін вже дізнався ім'я наступного суперника. На кону протистояння три чемпіонські пояси, повідомляє 24 канал із посиланням на Ready to Fight.

Читайте також Лапін у надважкому бою вигриз перемогу на "Вемблі"

З ким битиметься Лапін?

Даніель Лапін проведе свій 13 поєдинок у професійній кар'єрі. Непереможений український чемпіон битиметься проти Троя Джонса з Великої Британії.

Бій Лапін – Джонс заплановано на 1 листопада 2025 року. Поєдинок між українцем та британцем відбудеться у Манчестері в андеркарді Джошуа Буатсі – Зак Паркер.

Анонс бою Лапін – Джонс / Фото Ready to Fight

На кону поєдинку між Даніелем Лапіним та Троєм Джонсом стоятиме три чемпіонські титули – WBO Continental, IBF Inernational і WBO International.

Раніше ми розповідали про те, хто такий Даніель Лапін, його кар'єру та досягнення у професійному боксі.