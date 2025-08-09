Непобежденный украинский чемпион узнал имя следующего соперника: когда состоится бой
- Даниэль Лапин проведет следующий бой в Великобритании.
- Поединок состоится в андеркарде Джошуа Буатси – Зак Паркер.
Даниэль Лапин недавно дрался в андеркарде реванша Усик – Дюбуа. Украинский боксер одолел Льюиса Эдмондсона и продолжил победную серию с начала своей карьеры.
Однако Даниэль Лапин уже узнал имя следующего соперника. На кону противостояния три чемпионских пояса, сообщает 24 канал со ссылкой на Ready to Fight.
С кем будет драться Лапин?
Даниэль Лапин проведет свой 13 поединок в профессиональной карьере. Непобежденный украинский чемпион сразится против Троя Джонса из Великобритании.
Бой Лапин – Джонс запланирован на 1 ноября 2025 года. Поединок между украинцем и британцем состоится в Манчестере в андеркарде Джошуа Буатси – Зак Паркер.
На кону поединка между Даниэлем Лапиным и Троем Джонсом будет стоять три чемпионских титула – WBO Continental, IBF Inernational и WBO International.
Ранее мы рассказывали о том, кто такой Даниэль Лапин, его карьере и достижениях в профессиональном боксе.