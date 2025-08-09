Однако Даниэль Лапин уже узнал имя следующего соперника. На кону противостояния три чемпионских пояса, сообщает 24 канал со ссылкой на Ready to Fight.

С кем будет драться Лапин?

Даниэль Лапин проведет свой 13 поединок в профессиональной карьере. Непобежденный украинский чемпион сразится против Троя Джонса из Великобритании.

Бой Лапин – Джонс запланирован на 1 ноября 2025 года. Поединок между украинцем и британцем состоится в Манчестере в андеркарде Джошуа Буатси – Зак Паркер.

Анонс боя Лапин – Джонс / Фото Ready to Fight

На кону поединка между Даниэлем Лапиным и Троем Джонсом будет стоять три чемпионских титула – WBO Continental, IBF Inernational и WBO International.

